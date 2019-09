La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un campo anticiclonico interessa il Nord Italia ma nel corso della giornata affluiscono correnti più umide sud-occidentali sulla Lombardia. Mattinata soleggiata quasi ovunque ma con tendenza a rapido aumento della nuvolosità a partire dal pavese fino a cieli nuvolosi entro la sera su gran parte dei settori. Ampi spazi di Sole fino al pomeriggio sulle Alpi e settori orientali. Temperature senza variazioni di rilievo, gradevoli e con massime tra 23 e 26°C; minime in genere sui 13-15°C. Venti deboli.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,2 µg/m³.