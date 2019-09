Yara Gambirasio, finto consulente entra in carcere e incontra Bossetti

Un uomo si è spacciato per consulente informatico della Procura ed è entrato nel carcere di Bollate dove ha avuto un colloquio con Massimo Bossetti, in cella per l'omicidio di Yara Gambirasio (FOTO), al quale avrebbe proposto una nuova strategia difensiva.

L'incontro in carcere con Bossetti

A denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine è stato Cesare Marini, vero consulente della Procura di Brescia, a cui sarebbe stata sottratta l'identità. A riportare la notizia è Il Giornale di Brescia. Secondo quanto emerso, il finto consulente avrebbe avuto un colloquio con Bossetti, condannato all'ergastolo, al quale avrebbe proposto una nuova linea difensiva con possibili nuovi sviluppi sul fronte dell'analisi del Dna. Il vero Cesare Marini ha sporto denuncia ai carabinieri ed è stata aperta un'inchiesta per capire come la persona sconosciuta possa essere entrata in carcere con una falsa identità.

L'omicidio di Yara

Yara, 13enne, è scomparsa il 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra, dopo aver lasciato la palestra in cui faceva ginnastica ritmica, distante solo poche centinaia di metri da casa. Il corpo della ragazzina è stato ritrovato tre mesi dopo, il 26 febbraio 2011 a Chignolo d'Isola. Gli investigatori trovano una traccia di Dna sui pantaloni e gli slip di Yara. La traccia biologica porta a un uomo morto nel 1999, Giuseppe Guerinoni. Da qui nasce l’ipotesi di un figlio illegittimo, ribattezzato 'Ignoto 1'. Nel giugno 2014 viene arrestato Bossetti, muratore di Mapello, il cui Dna risulta coincidere con quello di Ignoto 1.