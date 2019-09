Cervo provoca incidente stradale in Brianza, due feriti

Un cervo che si è ritrovato sulla strada statale Monza-Saronno ha provocato un incidente in cui sono rimaste ferite due persone. E’ successo questa mattina al confine tra Varedo e Bovisio Masciago, in Brianza. L’animale, che è morto sul colpo, sarebbe lo stesso che poco prima era stato avvistato in pieno centro nel parco cittadino di Cesano Maderno, in provincia di Monza.

L'impatto

Coinvolte nell’incidente un’auto e una moto, i cui conducenti sono rimasti feriti. I due non sarebbero in pericolo di vita. Un secondo cervo, che era stato avvistato poco prima insieme all’animale deceduto, è stato individuato e raggiunto dalla polizia insieme ai veterinari, è stato sedato e trasportato in un centro specializzato.