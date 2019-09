Detenuto aggredisce due agenti nel carcere dei Piccolini di Vigevano

Un detenuto ha aggredito due agenti di polizia penitenziaria nel carcere dei Piccolini a Vigevano, in provincia di Pavia. L'episodio, avvenuto ieri, è stato reso noto oggi dai sindacati. Il detenuto, un nordafricano trasferito da poco nell'istituto penitenziario vigevanese, ha aggredito i due assistenti capo che, in seguito alle percosse ricevute, sono stati accompagnati in ospedale per farsi medicare.

I sindacati in una nota: "La situazione non è più sopportabile. Il personale della polizia penitenziaria è in balia di questi soggetti che, per effetto delle ultime direttive dipartimentali, si spostano da un istituto all'altro a mietere vittime tra il personale, stanco e decimato da questi gravi eventi".