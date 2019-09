No ai diesel Euro 4. Dal primo ottobre, nell'Area B a Milano, scatterà la prima stretta. Da quanto si legge sul sito del Comune di Milano, lo stop dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì, si allarga alle vetture Euro 4 diesel immatricolate per il trasporto persone (i veicoli merci hanno strappato un anno in più di tempo). Nella "più grande Ztl d'Europa" saranno fermati anche "ciclomotori e motocicli a gasolio Euro 0 e 1".

Il blocco di febbraio

A febbraio erano già stati bloccati i diesel Euro 0, 1, 2 e 3 e benzina Euro 0. Previsto anche un giro di vite sulle deroghe. Non avranno più il via libera gli Euro 3 a gasolio di medici di base e pediatri di famiglia impegnati in visite domiciliari, quelli dei militari che vivono in caserma e dei turnisti che iniziano prima delle 7 o finiscono dopo le 21. Per loro, il tempo per sostituire il mezzo inquinante scade a fine mese.