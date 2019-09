Milano, donna ferita alla gola dall'ex con un coccio di bottiglia

Una giovane nigeriana di 25 anni è stata ferita alla gola con un coccio di bottiglia, l'aggressione è avvenuta in via Arcivescovo Calabiana, a Milano, nella giornata di ieri. La ragazza era cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia ha bloccato un 33enne connazionale della giovane. Secondo quanto emerso i due avevano una relazione sentimentale.

L'aggressione

Quando gli agenti sono giunti sul posto hanno trovato l'uomo intento a strappare la carta d'identità della 25enne ferita. La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo. Secondo quanto ricostruito, i due hanno discusso in strada per motivi di gelosia e questo avrebbe fatto scattare l'aggressione.