Le previsioni meteo del weekend a Milano dal 21 al 22 settembre

La situazione meteo in città

A Milano giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

L'alta pressione favorisce tempo stabile e in buona parte soleggiato sulla Lombardia, eccezion fatta per nubi irregolari che in avvio di giornata potranno insistere sulle zone alpine, prealpine e di alta pianura occidentale. Domenica dopo una mattinata con cieli nuvolosi ma ancora sostanzialmente asciutta, dal pomeriggio sono attese piogge.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. Domenica nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,5 µg/m³.