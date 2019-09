Sono stabili, ma restano gravi, le condizioni dei tre lavoratori feriti nell’incendio scoppiato ieri pomeriggio all'interno di un’azienda che produce cannabis legale in via Edison, a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese (FOTO). Nel rogo sono rimasti coinvolti Saverio Sergi, di 66 anni, e i suoi due figli, Sergio e Giuseppe Palumbo, di 20 e 26 anni. Il quadro clinico più preoccupante è quello del 26enne, ricoverato in pericolo di vita al centro ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Il fratello minore e il padre sono entrambi ricoverati in rianimazione rispettivamente al San Gerardo di Monza e al San Carlo del capoluogo lombardo.

L’esplosione e l’incendio

Stando alla ricostruzione da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, l’incendio sarebbe scoppiato dopo l'esplosione di un serbatoio di gas. Le fiamme sono state domate in un paio d’ore. Ancora in corso gli accertamenti sulle cause di quanto accaduto.