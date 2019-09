Sciopero Trenord il 22 settembre, stop dei treni per 24 ore

Il 22 settembre è previsto uno sciopero di 24 ore, indetto dal sindacato Or.SA, che riguarda la circolazione ferroviaria sulle linee Trenord. È previsto dalle tre del 22 settembre fino alle due del 23. A causa della protesta, il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale, potranno subire variazioni o cancellazioni. Essendo un giorno festivo, non sono previste le fasce orarie di garanzia. Inoltre, possibili ripercussioni si potranno verificare anche a conclusione dello sciopero.

Gli autobus sostitutivi

Autobus sostitutivi no-stop saranno istituiti limitatamente per i soli collegamenti aeroportuali Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto-Stabio, in caso di non circolazione dei treni. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Per i treni garantiti della Lunga percorrenza di Trenord si potrà fare riferimento a quelli indicati sul sito di Trenord.