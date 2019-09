La situazione meteo in città

A Milano giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Contesto anticiclonico seppur con correnti fresche ed umide che affluiscono da Est in Valpadana. Ciò determinerà una certa nuvolosità su Alpi, Prealpi e pedemontane specie al mattino, poi schiarite pomeridiane. Nel complesso cieli poco nuvolosi sulle medio-basse pianure. Clima fresco, temperature diurne non oltre i 22-24°C. Venti deboli orientali.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,3 µg/m³.