Truffa del finto nipote a Milano, colpo da 150 mila euro

A Milano un'anziana di 81 anni è stata oggetto della truffa del finto nipote, subendo un furto da 150mila euro. È accaduto attorno alle 14.30 di ieri in viale Piceno. La donna ha ricevuto la telefonata da un ragazzo che si è presentato come suo nipote e che le ha chiesto soldi per evitare che sua madre finisse in carcere dopo aver provocato un incidente. La pensionata ha accettato di dargli tutto quello che aveva di prezioso in casa e l'ha consegnato a un presunto amico del nipote che si è presentato poco dopo. Quando si è accorta del raggiro, alcune ore dopo, la donna ha chiamato la polizia spiegando di aver subito la truffa.