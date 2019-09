Milano, cocaina purissima e pistola nella cassaforte: arrestato 32enne

Un 32enne è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalla polizia dopo essere stato trovato in possesso di 800 grammi di cocaina, di cui 624 grammi purissima, e di una pistola rubata con 21 proiettili che nascondeva all'interno di un borsone nell'appartamento dei genitori in viale Certosa, a Milano.

L’uomo è stato fermato mentre distribuiva volantini

Il 32enne, di professione pasticcere e dipendente di un ristorante in corso Como fino a pochi mesi fa, è stato fermato ieri pomeriggio dagli agenti del commissariato Sempione in piazza Wagner mentre si aggirava tra i portoni di alcuni palazzi inserendo volantini nelle buche delle lettere. Un'operazione che non è stata ancora ben compresa dagli investigatori. In tasca, in un pacchetto di gomme, nascondeva 15 dosi di cocaina per un peso complessivo di 7 grammi.

La polizia ha dovuto forzare tre cassette di sicurezza

Gli agenti, in seguito alla perquisizione dell'appartamento in cui vive con i genitori (in vacanza da giorni), hanno rinvenuto in un ripostiglio tre cassette di sicurezza di cui non sono state trovate le chiavi. È stato necessario forzarle per scoprire il contenuto: sacchetti di droga pura, altra già tagliata e pronta alla vendita, per un valore complessivo al dettaglio di 300mila euro, e la pistola Beretta calibro 7x65 risultata rubata nel 2003 in provincia di Sondrio. L'uomo, che ha numerosi precedenti, ha spiegato di essere stato licenziato alcuni mesi fa perché il suo datore di lavoro si è accorto della dipendenza da cocaina.