Tre arresti in flagrante nel Pavese per rapina ed estorsione a 81enne

Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate in flagrante dagli agenti della squadra mobile di Pavia con le accuse di estorsione e rapina ai danni di un 81enne.

Si tratta di Orlando Bruzzese, 50 anni, Leonardo Romano, 25 anni, entrambi napoletani, e Anna Ruggiero, 48 anni, della provincia di Foggia.

Tutto è iniziato lo scorso sabato, 14 settembre: l’anziano era alla guida della propria auto e stava procedendo verso Marzano, nel Pavese, quando ha sorpassato una macchina che procedeva lentamente, sulla quale viaggiavano i due uomini che hanno provocato volutamente una collusione sterzando repentinamente a sinistra.

L’anziano è stato costretto a consegnare anche la fede nuziale

Il 50enne e il 25enne sono scesi con atteggiamento aggressivo, minacciando l'anziano e costringendolo ad andare al bancomat più vicino per prelevare 500 euro e consegnarli come riparazione del danno che, a loro dire, era stato provocato dal pensionato. Non ancora soddisfatti, si sono fatti consegnare dall’81enne anche i 25 euro che aveva nel portafoglio, la fede nuziale, e gli hanno strappato la catenina d’oro che portava al collo.

I malviventi volevano farsi consegnare altri 3500 euro

I due uomini volevano costringere, inoltre, l’anziano ad andare a comprare un computer in un centro commerciale, ma poi hanno preferito fissare un appuntamento con lui, lunedì 16 settembre, per farsi consegnare altri 3.500 euro in contanti. L’81enne nel corso del fine settimana si è confidato con i familiari ed è andato a denunciare il fatto in questura a Pavia. Gli agenti della squadra mobile si sono presentati all' appuntamento, davanti a una banca di San Genesio, nel Pavese, e hanno arrestato i due malviventi e la loro complice, che era stata incaricata di prendere i soldi dall'anziano.