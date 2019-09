Il rapper 18enne Adamo Bara Luxury è stato arrestato ieri mattina dalla polizia nell’appartamento in cui vive con la madre. Il giovane è accusato di aver rapinato e picchiato assieme un complice 17enne un cinese di 26 anni lo scorso 4 agosto, in via Val Sabbia, a Milano. Agli agenti del commissariato Comasina si sarebbe giustificato dicendo di aver bisogno di soldi per acquistare la base del suo nuovo singolo.

L’aggressione

Il 26enne vittima dell'aggressione è stato colpito oltre 25 volte con un pesante gancio per auto e ha riportato una prognosi di 25 giorni per le numerose fratture riportate al volto e agli arti. I due gli hanno rubato lo smartphone. Entrambi sono ora accusati di rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate. Al 17enne, inoltre, sono stati contestati altri due furti commessi sul treno per Cesate il 28 luglio e il 24 agosto.