Varese, evade dai domiciliari per festeggiare il compleanno: arrestato

Agli arresti domiciliari, ha deciso di uscire con gli amici per festeggiare il proprio compleanno ma, ubriaco, è stato fermato dai carabinieri mentre era alla guida. Protagonista dell’episodio, avvenuto a Cassano Magnago nel Varesotto, un artigiano pregiudicato di 40 anni. L’uomo è stato fermato da una pattuglia di militari e, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico di tre volte superiore al limite consentito. Il 40enne è stato arrestato per evasione. Per lui è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.