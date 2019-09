Milano, cadono calcinacci dal ponte della ferrovia

Alcuni calcinacci si sono staccati da un ponte della ferrovia, situato in via Pallanza all'incrocio fra viale Sarca e via Arbe, alla periferia di Milano nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 settembre. Il ponte è stato è stato temporaneamente chiuso, la caduta dei calcinacci non ha provocato feriti.

Rfi: “Nessun problema per la sicurezza”

L'allarme è stato dato verso le 17, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia municipale. I tecnici stanno valutando le condizioni del ponte e per precauzione è stato interdetto il passaggio di auto e pedoni sotto la struttura. Viaggiano invece in maniera regolare i treni. "Non c'è alcun problema per la sicurezza", ha fatto sapere Rfi.