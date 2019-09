Lecco, un altro operaio muore in un incidente sul lavoro

Nuovo incidente mortale sul lavoro in Lombardia. Questa volta è accaduto, ieri venerdì 13 settembre, in un'azienda-allevamento in provincia di Lecco. A perdere la vita un operaio di 38 anni, rimasto schiacciato da un macchinario. L'uomo, residente nella zona, per cause al vaglio dei carabinieri e dei tecnici sanitari, avrebbe subito gravissime lesioni, riportando un trauma cranico rivelatosi fatale.

La tragedia di Arena Po

Giovedì 12 settembre, ad Arena Po, nel Pavese, quattro indiani erano morti in un'azienda agricola. I due fratelli Tarsem e Prem Singh, 45 e 48 anni, titolari dell'azienda, e i loro dipendenti Harminder Singh e Manjinder Singh, 29 e 28, avevano perso la vita in una vasca di compostaggio dei fertilizzanti.