Un pregiudicato di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza e danneggiamento al termine di un inseguimento iniziato in via Verdi ad Assago, nel Milanese, e terminato in via della Cooperazione a Rozzano. La vicenda è iniziata alle 3.30, quando i militari hanno fermato la Ford Fiesta del 31enne, il quale non ha rispettato l'alt e ha tentato di investire il carabiniere che si è avvicinato alla portiera. Quando al termine dell'inseguimento l'uomo è stato fermato, i militari hanno accertato che l'uomo era ubriaco e sotto effetto di stupefacenti, aveva la patente revocata e precedenti anche per resistenza. I sei carabinieri coinvolti nell'inseguimento sono stati tutti accompagnati in ospedale e hanno riportato prognosi dai tre ai sette giorni.

L’inseguimento

Il 31enne è scappato per cinque chilometri. Durante l'inseguimento alla prima pattuglia se ne sono aggiunte altre due: lungo il percorso il pregiudicato ha speronato i carabinieri, ha danneggiato altre vetture in sosta e i cartelli della segnaletica. Arrivate in via della Cooperazione, due pattuglie si sono posizionate in modo da creare una sorta di muro. La manovra ha funzionato e il fuggitivo si è fermato, salvo tentare nuovamente di investire il carabiniere che si è avvicinato per bloccarlo. A quel punto un altro militare, distante circa un metro dalla vettura, ha esploso due colpi che hanno bucato le gomme anteriori. Nonostante ciò il 31enne è ripartito sfondando il blocco, ma si è fermato pochi metri dopo a causa delle ruote ormai distrutte.