Meteo a Milano: le previsioni del 13 settembre

La situazione meteo in città

A Milano bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Nuova giornata assolata sulla Lombardia, dove avremo tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Clima pienamente estivo, specie nelle ore diurne quando le temperature si porteranno sui 27-29°C. ventilazione debole in prevalenza orientale.

La situazione meteo a Como

A Como cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,6 µg/m³.