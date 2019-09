Processo a trapper Drefgold, l’avvocato: "Non spaccia, guadagna tanto"

Si dichiara innocente il trapper milanese DrefGold, all’anagrafe Elia Specolizzi, arrestato il 23 agosto a Milano dopo il ritrovamento da parte della polizia nella sua abitazione di oltre 100 grammi di marijuana e hashish e 12mila euro in contanti.

Oggi si è svolta la prima udienza del processo nel corso della quale il legale del 22enne, l'avvocato Niccolò Vecchioni, ha dichiarato che il suo assistito non ha bisogno di spacciare perché guadagna già "decine di migliaia di euro all'anno" con la sua attività di cantante e ha depositato una serie di documenti per dimostrare i redditi incassati dal giovane.

Il trapper: "Non spaccio, era la mia scorta per l’estate"

Il ragazzo, anche oggi presente in aula, aveva respinto le accuse spiegando che gli stupefacenti erano per uso personale: "Sono un consumatore conclamato di cannabis in quantità massicce - aveva riferito a fine agosto al giudice -. Non spaccio, quella era la mia scorta personale per l'estate e quei soldi li ho guadagnati col mio lavoro". Per lui era stato disposto solo l'obbligo di firma e non i domiciliari come chiedeva, invece, la Procura.

L’udienza è stata rinviata al 12 novembre

Tra i testimoni, oltre ad alcuni ragazzi che erano con il trapper quel giorno, l’avvocato difensore ha citato anche il padre di Specolizzi, perché, sostiene il legale, una parte del denaro trovato glielo aveva dato proprio il genitore. Davanti al giudice della nona sezione penale, Angela Martone, il viceprocuratore onorario ha chiesto di sentire in aula gli agenti che arrestarono il cantante. L'udienza è stata rinviata al 12 novembre per sentire tutti i testimoni e per le conclusioni delle parti. Non si sa se quel giorno arriverà anche il verdetto.