Milano, dal 14 al 20 ottobre arriva la Montagna Week

Dal 14 al 20 ottobre andrà in scena a Milano la Montagna Week, una settimana dedicata alla cultura di montagna e all’outdoor promossa dal Comune di Milano e da Milano Montagna. Il cuore della manifestazione saranno le quattro giornate a BASE Milano, dal 17 al 20 ottobre. Giovedì 12 settembre avrà luogo l’anteprima dell'evento con Hervé Barmasse, una conferenza evento interattiva dal titolo “La mia vita da zero a 8000”. Il programma della Week vedrà coinvolte svariate istituzioni milanesi, come il Museo Civico di Storia Naturale, il MUBA- Museo dei Bambini Milano e tante altre realtà cittadine, piccole e grandi.

Gli eventi della Milano Montagna Week

Lunedì 14 ottobre inaugura la settimana dedicata alla montagna il grande alpinista Simone Moro presso l’Auditorium Verdi. Il percorso della Week prosegue con molti eventi, tra cui, martedì 15 ottobre, la proiezione presso Mare culturale urbano dei video indipendenti selezionati tramite il concorso Video Awards e la tappa milanese dello European Outdoor Film Tour presso Orfeo Multisala. Mercoledì 16 ottobre a Rockspot avrà luogo “Una parete per tutti”, una mattinata di arrampicata aperta a chi si occupa di disabilità e alle scuole secondarie organizzata da Sullatracciadiriccardo e Cooperativa Stella Polare. Sempre il 16 ottobre, alle 11 si apriranno le porte dell’archivio del Touring Club Italiano: un'occasione per visionare i maggiori ghiacciai italiani su stampe fotografiche originali del secolo scorso.

I Sustainable Outdoor Days a BASE Milano

All’interno di Milano Montagna Week ci saranno i Sustainable Outdoor Days a BASE Milano, via Bergognone 34. Evento centrale di Milano Montagna Week, i quattro giorni a BASE Milano (dal 17 al 20 ottobre) saranno dedicati a imprese epiche, grandi atleti, film in anteprima internazionale e un focus sulla sostenibilità.

Cos'è Milano Montagna

Milano Montagna nasce nel 2014 con il Festival, quattro giorni di sport e cultura dedicati agli appassionati di montagna. La comunità urbana degli amanti dell’outdoor cresce di pari passo con le prime quattro edizioni e, nel 2018, la novità del Festival & Fuori Festival dà per la prima volta spazio alle numerose voci in città che vogliono raccontare il proprio punto di vista sulla montagna per una settimana l’anno. Nasce così Milano Montagna Week, inserita all’interno del palinsesto di eventi culturali Yes Milano che celebra il rapporto della città con i suoi settori più significativi.

Le parole dell'assessore allo Sport Roberta Guaineri

"Il forte legame tra Milano e la montagna, di cui molto si è parlato in questi mesi in vista delle Olimpiadi invernali, prende forma anche grazie ad iniziative come questa - ha spiegato l'assessore allo Sport Roberta Guaineri -, una settimana piena di appuntamenti volti a sensibilizzare tutti verso i temi della sostenibilità, sempre più centrali per la fragilità dell'ambiente montano, culturali e sportivi".