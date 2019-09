Milano, al Castello Sforzesco torna il Festival del Disegno

Torna a Milano, nelle sale del Castello Sforzesco, il Festival del Disegno organizzato da Fabriano il 14 e 15 settembre 2019. Si tratta della quarta edizione di una kermesse che si propone di educare al disegno libero e creativo, liberando la fantasia di bambini e adulti. In programma moltissimi appuntamenti divisi tra workshop d’artista per un pubblico più adulto, alla scoperta anche di tecniche nuove e particolari, e i laboratori creativi per i più piccoli. Protagonista di quest’edizione, Leonardo Da Vinci, in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte del genio fiorentino.

Il programma

I laboratori creativi per i bambini sono a ciclo continuo in entrambe le giornate, mentre gli atelier d’artista per gli adulti sono a numero chiuso. Si può prenotare online dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di giovedì 12 settembre, oppure presso il Castello Sforzesco la mattina dell’evento.