Meteo a Milano: le previsioni di oggi 10 settembre

La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Una depressione in discesa dalla Francia verso le Isole Baleari richiama correnti più umide dai quadranti sudorientali ma la Lombardia rimane ai margini della parte più attiva della nuova perturbazione. Nuvolosità in aumento, specie sui settori occidentali ma senza conseguenze; schiarite anche ampie sui settori orientali. Tendenza a generale attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio-sera. Temperature in aumento nei valori minimi, stazionarie nei massimi. Venti in prevalenza deboli.

La situazione meteo a Lecco

A Lecco nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,4 µg/m³.