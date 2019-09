Incidente sul lavoro nel Comasco: grave un operaio di 60 anni

Un operaio valtellinese di 60 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di lunedì 9 settembre in un infortunio sul lavoro avvenuto a San Nazzaro Val Cavargna (Como), in un cantiere per la realizzazione di una centrale idroelettrica.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un mezzo da lavoro ed è finito in un burrone. Il 60enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Como, dove è stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Nello stesso cantiere di Val Cavargna si erano verificati due gravissimi infortuni anche nel mese di dicembre, quando un operaio perse la vita e un altro rimase gravemente ferito. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.