Olgiate Olona, usa un documento falso per un finanziamento: denunciata

Denunciata una donna di 48 anni a Olgiate Olona, in provincia di Varese, accusata di aver usato un documento falso per ottenere un finanziamento per l'acquisto di elettrodomestici dal valore di 10mila euro. I dipendenti, insospettiti dall'importo degli acquisti e dall'indirizzo indicato per la consegna in un'altra provincia italiana, come attestava la finta carta di identità, hanno deciso di segnalarla ai carabinieri. Dopo aver effettuato gli accertamenti i militari hanno accusato la donna, pregiudicata, di tentata truffa.