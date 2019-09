Milano, fotografa auto lasciata sulle strisce e viene aggredita

Una donna di origini finlandesi è stata aggredita a Milano dopo aver fotografato un’auto parcheggiata sulle strisce pedonali. E' successo nel pomeriggio di ieri, domenica 8 settembre, in via degli Imbriani, nel quartiere Bovisa. La donna è scesa dalla propria bici per scattare la foto al mezzo in contravvenzione, quando è arrivata la coppia proprietaria della macchina: i due hanno iniziato a insultare la ciclista 42enne, che è stata anche malmenata dall’altra donna. Soccorsa dai sanitari del 118, la 42enne è stata medicata in ospedale. La polizia è alla ricerca degli aggressori.