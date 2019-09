Ragazzo preso a calci e pugni durante la notte bianca a Pavia

Un ragazzo di 18 anni è stato preso a calci e pugni a seguito di una discussione avuta con altri giovani e, ferito, è finito in ospedale con una prognosi superiore ai 20 giorni. E' successo nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre durante la tradizionale ‘notte bianca di Pavia, organizzata in occasione della Festa del Ticino, in pieno centro città, intorno alle tre. Sono in corso indagini della polizia per risalire agli aggressori.