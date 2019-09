Meteo a Milano: le previsioni di oggi 8 settembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. poco nuvoloso al pomeriggio. cieli nuvolosi in serata con deboli piogge, sono previsti 12.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21.3°C, la minima di 13.5°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un'area ciclonica coinvolgerà il Nord-Italia favorendo un tempo spiccatamente instabile sulla Lombardia: mattinata con nubi e piogge diffuse, specie sul comparto orientale della regione. Maggiore variabilità al pomeriggio, ma con innesco di qualche nuovo rovescio sparso, specie da Milano verso Est; definitivo miglioramento in serata con passaggio a cieli sereni per la notte. Temperature in calo, con clima molto fresco sulle pianure orientali e in montagna, massime sui 21-23°C sui settori a confine con il Piemonte. Ingresso di venti da Nord sui settori occidentali, molto ventoso sulle Alpi e non esclusa la prima neve in alta quota fin verso i 1900-2000m.

La situazione meteo a Lecco

A Lecco cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,6 µg/m³.