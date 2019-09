Pavia, scontro tra un'auto e un'autocisterna a Fossarmato: due ferite

Una donna di 54 anni e la figlia di 18 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in località Fossarmato, frazione di Pavia. Sono state soccorse e trasportate in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. A quanto si apprende, le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le due viaggiavano su un'automobile che, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un'autocisterna carica di benzina. Entrambi i mezzi sono finiti fuori strada. Sul posto è intervenuto il personale del 118.

Ferito anche il conducente dell'autocisterna

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Quest'ultima ha avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Anche il conducente dell'autocisterna è rimasto lievemente ferito.