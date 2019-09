La polizia ha arrestato ieri mattina, 5 settembre, una transessuale peruviana di 47 anni accusata di aver aggredito a scopo di rapina altre connazionali tra luglio 2017 e giugno 2019 ad Appiano Gentile, Cinisello Balsamo e Milano.

L’indagine

L’indagine degli agenti del commissariato di Villa San Giovanni ha preso il via in seguito alla denuncia, lo scorso 2 luglio, di un’aggressione subita da un’altra transessuale peruviana di 36 anni in piazzale Loreto. Ha raccontato di essere stata avvicinata con fare gentile in viale Fulvio Testi (dove entrambe si prostituivano) dalla 47enne, che l'ha accompagnata fino sotto casa in zona via Padova. Qui le ha chiesto dei soldi e al suo rifiuto è nata la lite: la vittima è scappata ed è stata colpita con una bottigliata in faccia, riportando sette giorni di prognosi, ed è stata rapinata di 500 euro. A quel punto è stata trovata una corrispondenza con altri episodi con lo stesso modus operandi.

Le altre aggressioni

Cesar Manuel Yovera Guerrero, detta Dulcina, con precedenti per reati contro la persona, è ritenuta responsabile anche della duplice aggressione a una transessuale peruviana di 53 anni, colpita a luglio 2017 e agosto 2018 ad Appiano Gentile. Nell'ordinanza eseguita ieri mattina, è contestata anche l'aggressione a un'altra connazionale di 51 anni avvenuta ad agosto 2018 a Cinisello Balsamo. In entrambi i casi la 47enne ha tentato di sfregiare le vittime col tacco delle scarpe.