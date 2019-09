Torna Milano Bike City, il festival dedicato alle due ruote

Torna in città, da sabato 14 settembre a domenica 22, la seconda edizione di Milano Bike City, festival dedicato alle due ruote e alla mobilità sostenibile. Previsti oltre cento eventi che si svolgeranno in luoghi diversi della città, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più la cittadinanza. Promosso dal Comune di Milano - Assessorato al Turismo, Sport e Qualità della vita in collaborazione con l’Assessorato alla Mobilità e ai Lavori Pubblici, il festival è organizzato da Ciclica, Milano Bicycle Coalition e Kindi Associazione, con ATM come partner tecnico.

Il commento del sindaco di Milano Giuseppe Sala

"In un momento storico in cui la questione ambientale si impone con urgenza – ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala – celebrare il mondo delle due ruote e lo stile di vita sostenibile che questo rappresenta è fondamentale. La bicicletta è il mezzo ecologico per eccellenza, senza il quale non è possibile progettare una città davvero contemporanea. Appuntamenti come quelli che animeranno la Milano Bike City contribuiscono a costruire la città del futuro".

Gli eventi

Per tutta la durata del festival i partecipanti potranno aderire a SharingMi, l’iniziativa che premia i cittadini per le azioni positive che intraprendono per il miglioramento della città. Il 18 settembre si terrà all’Acquario Civico il convegno Ultimo Miglio Sostenibile, focalizzato sui progetti italiani e internazionali sulla logistica urbana di prossimità. Il programma si concluderà domenica 22 con la Deejay100, gara di ciclismo sulla distanza dei 100 chilometri, caratterizzata da un percorso impegnativo sul quale si possono però cimentare tutti.