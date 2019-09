Malpensa, trattorino urta Cessna nella notte: scalo chiuso per un’ora

Lo scalo di Malpensa è stato chiuso per circa un’ora nella nottata di oggi, venerdì 6 settembre, a causa di un incidente sul piazzale: un trattorino non avrebbe rispettato la precedenza, urtando un Cessna in manovra e squarciando un’ala del velivolo.

L’autista è rimasto lievemente ferito

A quanto si è appreso verso le 23 il trattorino, forse anche a causa della scarsa visibilità dovuta al maltempo, non avrebbe rispettato la precedenza e ha quasi tagliato la strada al Cessna, che stava uscendo dal parcheggio diretto in pista per il decollo. L'urto ha squarciato un lato del velivolo e il carburante si è versato sulla pista. Immediate le procedure per mettere in sicurezza lo scalo, sia con la chiusura, che con il recupero del materiale. Il conducente del mezzo di servizio è stato portato in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sono gravi.



