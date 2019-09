Confermato lo sciopero Atm a Milano domani venerdì 6 settembre. Come si legge sul sito dell'Atm l'organizzazione sindacale Sol Cobas ha proclamato uno sciopero di quattro ore dei lavoratori del Gruppo ATM. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 18 alle 22.

Le motivazioni

Lo sciopero è proclamato "contro la liberalizzazione, la privatizzazione, e la finanziarizzazione del TPL milanese e dell’hinterland; contro le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti del Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi ceduti in appalto e/o sub-appalto anche complementari al trasporto; contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm; per l’affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo Atm; per l’affidamento diretto al Gruppo Atm dei servizi di TPL della Città Metropolitana Milanese", si legge.