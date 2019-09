Il sindaco di Rozzano (Milano) Gianni Ferretti, alla guida della nuova amministrazione dallo scorso giugno, ha annunciato ufficialmente, tramite un videomessaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, che da quest’anno il servizio della refezione scolastica sarà gratuito per tutte le famiglie residenti sul territorio comunale. Il primo pasto gratis verrà servito già martedì 10 settembre 2019 nelle scuole dell'infanzia della città.

"Consideriamo la refezione parte del percorso educativo"

"Consideriamo la refezione scolastica parte integrante di un percorso educativo e lo consideriamo un diritto costituzionale", spiega il sindaco nel videomessaggio. "Siamo gli unici amministratori pubblici a livello nazionale - aggiunge - che hanno deciso la gratuità di questo servizio nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado solo per le famiglie residenti, in regola con i pagamenti con Ama Rozzano, la nostra società partecipata, e con il Comune. Le famiglie morose potranno accedere alla gratuità del servizio dopo aver sottoscritto il piano di rientro. Auspico - conclude Ferretti - che queste scelte favoriscano anche il meccanismo di sanare debiti pregressi". In Europa la refezione scolastica è gratuita solo in Finlandia e in Svezia.