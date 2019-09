Meteo a Milano: le previsioni di oggi 5 settembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un fronte nord-atlantico si avvicina alle Alpi determinando un peggioramento delle condizioni. Dopo una mattinata ancora discreta dal pomeriggio temporali e rovesci a partire dalle Alpi, in estensione anche alle pianure entro sera, localmente anche di moderata-forte intensità e accompagnati da grandine. Temperature in diminuzione, specie dalla sera con prime spruzzate di neve fin verso i 2000 metri.

La situazione meteo a Como

A Como nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,7 µg/m³.