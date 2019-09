Milano, fugge all'alt contromano e si scontra con una volante: preso

Ha speronato una volante imboccando contromano via Giovanni Battista Piazzetta, in zona Porto di Mare a Milano, dove, dopo un breve inseguimento, ha terminato la propria corsa scontrandosi frontalmente con una volante della pattuglia intervenuta sul posto. Protagonista dell’episodio un marocchino di 23 anni, che è stato arrestato dalla polizia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E' successo intorno alle 4 della notte scorsa, mercoledì 4 settembre.

L'inseguimento

L’inseguimento è cominciato in viale Omero dove gli agenti hanno intimato al ragazzo, a bordo di una Opel Astra, di fermarsi. Il 23enne ha evitato l’alt e ha accelerato, svoltando in via Piazzetta contromano e scontrandosi con la volante intervenuta in soccorso agli agenti. Il 23enne, che ha diversi precedenti, è rimasto illeso, mentre due poliziotti hanno riportato una prognosi di 5 giorni per le contusioni riportate. L'auto guidata dal 23enne è risultata sottoposta a fermo amministrativo.