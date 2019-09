Voghera, incendio in un condominio: sei persone intossicate dal fumo

Poco prima delle 20 di ieri, 2 settembre, un incendio è divampato in un condominio di via Verdi, a Voghera, in provincia di Pavia. Il rogo è stato causato, probabilmente, da un corto circuito all'impianto di condizionamento dell'aria. In fiamme un appartamento al terzo piano della palazzina.

Sei persone trasportate in ospedale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo con l'autoscala due anziani e altri quattro inquilini che risiedono ai piani superiori. Le sei persone, che presentavano sintomi da intossicazione da fumo, sono state trasportate in ospedale. La strada in cui si trova il condominio è stata chiusa per consentire gli interventi di soccorso da parte dei pompieri e dei sanitari del 118.