Lecco, trovato un cadavere in un’area boschiva della Valsassina

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nella mattinata di ieri, 2 settembre, nell’area boschiva sopra l'abitato di Parlasco, piccolo centro montano della Valsassina, in provincia di Lecco. Si sospetta che possa trattarsi dello skyrunner Pio Mainetti, 62 anni, residente a Perledo, scomparso in quella zona lo scorso 14 maggio. A trovare il corpo è stato un cercatore di funghi che si era addentrato nel bosco. Sul posto sono giunti i carabinieri del comando provinciale. La salma verrà sottoposta ad autopsia, come disposto dal magistrato di turno in Procura a Lecco.