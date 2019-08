Scontro tra quattro auto: undici feriti lievi nel Milanese

Maxi incidente intorno alle 18 di oggi, 31 agosto, in un incrocio stradale a Opera, nel Milanese. Quattro auto si sono scontrate tra loro, causando il ferimento di undici persone, tutte in maniera lieve. Attimi di panico quando una ragazza non riusciva a trovare il fidanzato che viaggiava in auto con lei: il giovane è stato individuato non lontano dal luogo dello scontro, sotto choc. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i vigili urbani di Opera.