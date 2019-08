Le previsioni meteo del weekend a Milano dal 31 agosto all’1 settembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Il campo di alta pressione viene gradualmente eroso da aria più umida e instabile. Tempo ancora in prevalenza discreto ma con passaggio di nuvolosità irregolare. Possibilità di qualche acquazzone nella seconda parte del giorno, perlopiù limitato ai rilievi. Clima sempre molto caldo con valori sopra le medie del periodo e massime fino a 31-32°C in pianura.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Domenica giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6 µg/m³.