Milano, riprende la circolazione della metro tra Loreto e Udine

Riprende da domenica, 1° settembre, il servizio della metropolitana di Milano interrotto nel tratto tra Loreto e Udine, sulla linea verde, dal 1° agosto. E' infatti terminata, come segnala Atm in un comunicato, la prima fase dei lavori di impermeabilizzazione della galleria della linea verde, che tra poche settimane compirà 50 anni, tra Piola e Lambrate. La seconda fase degli interventi è programmata per lo stesso periodo del prossimo anno, quando sarà necessario replicare la stessa interruzione. Per i lavori, fa sapere Atm, sono state impiegate tre squadre da circa 10 operai suddivise su tre turni per 24 ore su 24.

I lavori tra Caiazzo e Lambrate

I lavori in galleria proseguiranno ancora per due settimane, dal 2 al 13 settembre, tra Caiazzo e Lambrate dove dopo le ore 21.30, dal lunedì al venerdì, i treni viaggeranno su binario unico ma senza interruzioni.