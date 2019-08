Milano, riapre la cucina degenti all’ospedale San Carlo

La cucina degenti dell'Ospedale San Carlo di Milano riaprirà. Il servizio pasti era stato sospeso ieri, giovedì 29 agosto, in seguito a una ispezione dei tecnici dell'Agenzia di tutela della salute milanese (Ats) per permettere la rimozione in sicurezza di un dissipatore, un apparecchio per il trattamento dei rifiuti organici, fuori uso dal 2016 e le conseguenti attività di sanificazione dell'area.

Nei prossimi giorni la sostituzione di altri macchinari

Il servizio di cucina degenti è stato regolarmente erogato grazie alla preparazione e veicolazione dei pasti dalla cucina del presidio San Paolo.

"Abbiamo immediatamente preso in mano la situazione con l'obiettivo di risolverla quanto prima", ha dichiarato il direttore generale dell'Asst Santi Paolo e Carlo, Matteo Stocco. "La mia preoccupazione principale – ha aggiunto - è stata quella di non creare disagi ai nostri pazienti e garantire l'igiene nelle aree di lavoro. Nei prossimi giorni completeremo le attività di rimozione e sostituzione di tutte le attrezzature non più in uso o ammalorate, così come previsto dal contratto di fornitura".