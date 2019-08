Tragedia sulla provinciale per la Valmalenco. Una donna di 56 anni è morta ieri sera, mercoledì 28 agosto, in un incidente stradale avvenuto a Torre Santa Maria, in provincia di Sondrio. Da quanto ricostruito, donna al volante ha perso il controllo del fuoristrada che, all'improvviso, è piombato in un dirupo e la macchina ha preso fuoco. Grave anche l'altra persona che era a bordo della vettura. La vittima da qualche tempo risiedeva a Mossini, frazione collinare di Sondrio. Sul posto, per gli accertamenti, la polstrada di Sondrio, i vigili del fuoco e il 118.