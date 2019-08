Milano, riaperto al traffico il tratto chiuso di via Melchiorre Gioia

È stato riaperto al traffico questa mattina, 29 agosto, il tratto di via Melchiorre Gioia, a Milano, tra via Sassetti/Pirelli e viale Liberazione, chiuso dallo scorso 20 luglio per motivi di sicurezza al fine di permettere i lavori di bonifica da amianto nell'edificio di via Pirelli 39. Le operazioni sono state portate a termine con anticipo rispetto ai tempi previsti, permettendo così il ripristino della normale viabilità in entrambe le direzioni. Ripreso anche il regolare servizio dei mezzi pubblici che attraversano il quartiere.

Le parole dell’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici

"Avevo chiesto ai tecnici dell'Amministrazione e alle imprese di stare nei tempi - spiega l'assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici Marco Granelli - e finire prima significa ridurre il disagio che la chiusura di una strada porta inevitabilmente con sé". Secondo le previsioni, il tratto avrebbe dovuto riaprire il primo settembre per quanto riguarda la carreggiata in direzione centro città, il 9 settembre in direzione periferia.