Iginio Massari ha creato un dolce dedicato alla foresta amazzonica per sensibilizzare sui temi ambientali e sulla salvaguardia del Pianeta. Il dessert è stato concepito "nella convinzione che ciascuno di noi, nell'alveo stretto della propria competenza professionale e umana sensibilità - spiega Debora Massari, figlia del maestro pasticcere -, debba contribuire alla salvaguardia del pianeta, favorendo le doverose attenzioni, affinché non si dimentichi cosa siamo e dove cresciamo".

Il dolce

"Il dolce - afferma Massari -, sarà composto da una mousse al pistacchio, una mousse al cioccolato, pan di Spagna, bacio di dama meringato alla vaniglia e al cioccolato, bagna all'arancia e al cioccolato, ma non sarà in vendita. È la personale espressione del timore, del dato di realtà che si sublima in creazione opinabile. È un invito all'impegno e alla presa di consapevolezza più diffusa".

Chi è Iginio Massari

Massari è considerato uno dei grandi maestri della pasticceria italiana e internazionale. Bresciano, classe 1942, il padre era cuoco e la madre direttrice di una mensa. A soli sedici anni lascia l'Italia per la Svizzera dove impara dal maestro Claude Gerber. Prima di aprire la sua pasticceria a Brescia, lavora alla Bauli, come responsabile dell’innovazione qualitativa, poi alla Star come direttore tecnico del settore artigianale e industriale. Nel 1971 ha aperto la Pasticceria Veneto che dal 2011 ha ricevuto dalla guida del Gambero Rosso il riconoscimento per la migliore pasticceria d’Italia. L’esperienza maturata gli ha permesso di vincere più di 300 concorsi e premi nazionali e internazionali. È stato anche l'ideatore nel 1985 del primo campionato di pasticceria nazionale, fondatore dell’AMPI, l’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani, creatore della scuola Cast Alimenti che ogni anno forma decine di grandi professionisti e addirittura vincitore del Leone D’oro alla carriera nel 2015.