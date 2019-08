Milano, 47enne trovato morto per overdose nel bagno di un ostello

Un uomo di 47 anni, Fabrizio Fusco, è stato trovato senza vita intorno alle 10.45 di oggi, 28 agosto, nel bagno di un ostello in viale Rimembranze di Lambrate, a Milano. Aveva una siringa nel braccio sinistro. A scoprire il corpo è stato un addetto delle pulizie della struttura, il quale ha subito dato l’allarme al 112, raccontando in seguito di averlo trovato in uno dei bagni in comune.

Era già ospite di una struttura riabilitativa

Il 47enne, di professione muratore, era sdraiato sul pavimento con una ferita al volto, dovuta probabilmente alla caduta. Accanto a lui, c'era un kit per prepararsi una dose. Non ci sono molti dubbi sulla causa del decesso. La vittima, che aveva precedenti per reati contro il patrimonio e per droga, risultava già ospite della 'Comunità del Giambellino', una struttura terapeutico-riabilitativa per persone con problemi di dipendenza. Resta da chiarire il motivo della sua presenza nell'ostello. Intanto i carabinieri hanno sequestrato il suo cellulare nella speranza di trovare elementi utili.

Nel 2018 32 decessi per overdose in Lombardia

Secondo i dati della Direzione centrale per i servizi antidroga del Viminale, lo scorso anno in Lombardia sono stati registrati almeno 32 decessi per overdose, di cui 9 a Milano. Il numero, che sarebbe parziale in quanto risulta impossibile avere la certezza di tutti gli episodi, segna un aumento del 128% rispetto al 2017.

Data ultima modifica 28 agosto 2019 ore 19:36