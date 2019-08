Nella frazione Motta Vigana di Massalengo, in provincia di Lodi, un uomo di 66 anni si è ferito gravemente utilizzando il flessibile. Il 66enne si è provocato una profonda lesione all'altezza dell'ascella destra. Immediata l'allarme dei familiari ai sanitari del 118 che, data la quantità di sangue che l'uomo perdeva, hanno inviato sul posto in pochi minuti l'eliambulanza. Ora il 66enne si trova ricoverato in condizioni gravi, ma stabili al policlinico di Pavia. Non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.