Rubano tre portafogli in un negozio, due arrestati a Milano

Nel pomeriggio di ieri, sabato 24 agosto, la polizia a Milano ha arrestato due georgiani, dopo che avevano portato via tre portafogli, con dentro circa 1000 euro in totale, da un negozio di corso Vercelli. Un paio di ore dopo, verso le 16, in via Monticelli, un algerino è stato arrestato, sempre dalla polizia, per il furto di due telefoni da un'auto in sosta. Sempre nel pomeriggio di ieri, poi, in corso Vittorio Emanuele, a due passi dal Duomo, un ladro è riuscito a portare via una borsa del valore di quasi 400 euro dalla vetrina di un negozio ed è scappato.