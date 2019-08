Carugate, morta la donna in coma dopo lo schianto contro il guard rail

È morta Marta Viganò, la donna di 32 anni rimasta gravemente ferita il 25 agosto in un incidente stradale che si è verificato sulla tangenziale est vicino a Carugate, in provincia di Milano. Dopo che l'auto della 32enne si è scontrata con il guard rail, la donna è stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivata già in coma. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto che guidava ha sbandato, per cause ancora da accertare, ed è andata a sbattere contro il guard rail. Carugate, si schianta contro il guardrail: è grave una donna