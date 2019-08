Questa mattina, domenica 25 agosto, sull'autostrada A4 tra i caselli di Sirmione e Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, in direzione Milano, c'è stato un incidente che ha coinvolto cinque auto. Sono 11 le persone rimaste ferite, in modo non grave, tra le quali anche alcuni bambini. A causa del tamponamento a catena si sono verificati diversi chilometri di coda nel traffico già congestionato per la giornata di controesodo estivo.